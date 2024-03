Sondershausen. Veranstaltungen rund um den Aktionstag am 23. April geplant.

Der Welttag des Buches, am 23. April, wird auch in diesem Jahr wieder in Sondershausen gefeiert. Das Leseportal um Manfred Kucksch hat einige Veranstaltungen schon geplant. Dazu gehört traditionell auch das Literaturquiz für Kinder und Erwachsene, das jedes Jahr im Vorfeld des Aktionstags veröffentlicht wird. In der März-Ausgabe des Heimatechos werden die Fragen abgedruckt sein, kündigte Manfred Kucksch an. Bis 3. Mai haben dann junge wie erwachsene Leser die Chance, ihre Lösungen in der Stadtibliothek, im Bürgerzentrum Cruciskirche, der Residenzbuchhandlung oder der Stadtinformation abzugeben und Preise zu gewinnen, zum Beispiel einen Büchergutschein.

Zu den traditionellen Veranstaltungen rund um den Welt-Bücher-Tag gehören auch der Buch- und Trödelmarkt. Er wird am Samstag, 20. April, auf dem Marktplatz stattfinden. Und auch eine öffentliche Lesung soll es im Bürgerzentrum Cruciskirche geben. Allerdings stehe bislang leider noch nicht der Autor fest, der lesen wird. Gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung soll der aber in Kürze noch gefunden werden.

Gefunden ist bereits die Schulklasse, die in diesem Jahr am Klassenrätsel teilnimmt und sich dank Sponsorenhilfe 200 Euro für die Klassenkasse verdienen kann. Zehntklässler der Regelschule Franzberg werden sich mit „Kabale und Liebe“ befassen müssen, um die Kasse aufbessern zu können, so Kucksch.

hel