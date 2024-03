Kyffhäuserkreis. Mit 20 Kandidaten, davon drei parteilosen, bewirbt sich die AfD im Kyffhäuserkreis um Mandate für den nächsten Kreistag. Wahl ist am 26. Mai.

Mit 20 Kandidaten will die AfD im Kyffhäuserkreis zur Kreistagswahl am 26. antreten. Nur zwei von ihnen gehören der aktuellen Kreistagsfraktion der AfD an. Das sind Jens Cotta und Andreas Hartung-Schettler. Der Landtagsabgeordnete aus Artern, Jens Cotta, wird die Wahlliste anführen. Der Sondershäuser Landratskandidat Andreas Hartung-Schettler steht auf Listenplatz 2. Die examinierte Altenpflegerin mit eigener Tagespflege, Nancy Meißner aus Rossleben-Wiehe, wurde auf Platz 3 gewählt, teilte die AfD mit.

Laut Cotta stehen auf der Liste viele Selbstständige. Drei Frauen treten an, zwei von ihnen finden sich auf den ersten vier Listenplätzen.

Die AfD-Kandidaten für die Kreistagswahl:

01 Jens Cotta, Artern, Bankbetriebswirt, MdL

02 Andreas Hartung-Schettler, Sondershausen, Dipl. Kaufmann, Geschäftsführer

03 Nancy Meißner, Roßleben-Wiehe, Examinierte Altenpflegerin, selbständig

04 Anna-Katharina Schröder, Bad Frankenhausen, Verwaltungsfachangestellte

05 Selmar Petzoldt, Langenroda, Baugutachter, i.R.

06 Christian Ende, Bad Frankenhausen, Krankenpfleger

07 Patrick Rammelt, Wiehe, Zweiradteilehandel, selbständig

08 Rene Fetting, Artern, Blechschlosser

09 Clemens Schütze, Clingen, Bankkaufmann

10 Olaf Reichelt, Bad Frankenhausen, Unternehmensberater, selbständig, parteilos

11 Dennis Brehm, Wiehe, staatl. gepr. Podologe / HP Podologie, selbständig

12 Rene Otto, Bad Frankenhausen, Konstruktionsmechaniker

13 Swen Kolbe, Donndorf, Elektriker

14 Michael Exner, Hachelbich, Bau- und Dienstleistungsunternehmen, selbständig

15 Klaus Simionoff, Sondershausen, Elektromonteur

16 Karola Friedrich, Holzthaleben, Pflegekraft

17 Klaus Fuchs, Badra, Betonkosmetiker, i.R.

18 Marcel Simon, Artern, Konstruktionsmechaniker. parteilos

19 Andreas Links, Kleinberndten, Fleischermeister

20 Mario Nitz, Großberndten, CNC-Fräser, parteilos

