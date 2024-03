Sondershausen. 22 Bewerbern stehen auf der Liste des CDU-Ortsverbands Sondershausen für die Stadtratswahl am 26. Mai. Geehrt wurde auf der Sitzung des Ortsverbands auch eine Frau für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU.

Keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten wird der CDU-Ortsverband ins Rennen zur Kommunalwahl am 26. Mai schicken, teilte der Ortsvorsitzende Johannes Selle mit. Bei zwei Treffen mit Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) habe man sich auf gemeinsame Themen verständigen können.

Verständigt haben sich die Sondershäuser CDU-Mitglieder auch auf die Liste zur Stadtratswahl. 22 Kandidaten stellen sich am 26. Mai zu Wahl. Angeführt wird die Liste vom Sondershäuser Jens Schmidt. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im aktuellen Stadtrat, Lars Boltze, steht auf Listenplatz 2 Jana Schard folgt auf 3 Hartmut Thiele, viele Jahre Fraktionsvorsitzender und Stadtratsmitglied kandidiert in diesem Jahr nicht wieder. Seit 2002 war der Stockhäuser Mitglied des Stadtrats und zuvor viele Jahre auch Mitglied des Kreistags für die CDU.

Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der CDU wurde Ulrika Hofsaess geehrt. Zunächst in Baden-Württemberg in der Partei engagiert, sei die frühere geschäftsführende Gesellschafterin des Familienbetriebes Thermik Gerätebau GmbH nun seit vielen Jahren in Sondershausen aktiv. Der Kreisvorsitzende Stefan Schard würdigte ihren wesentlichen Anteil beim Aufbau des CDU-Verbandes vor 30 Jahren und ihren aktive Rolle bei jedem Straßenwahlkampf.

Die Liste der CDU zur Stadtratswahl:

1 Jens Schmidt

2 Lars Boltze

3 Jana Schard

4 Rainer Ast

5 Michael Strotzer

6 Claudia Pößel

7 Joachim Kreyer

8 Thomas Otto

9 Teresa Schimmel

10 Lutz Kewel

11 Lutz Glebe

12 Marianne Goedeck

13 Lutz Eichhorn

14 Gregor Dr. Pocklitz

15 Colette Koch

16 Silvio Beer

17 Nils Oppermann

18 Claus-Peter Honrath

19 Marko Zillmann

20 Stefan Seidler

21 Johannes Selle

22 Ellen Struwe

red