Zum Abschluss ihrer Grundschulzeit haben die Viertklässler der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Oldisleben am Freitag auf der Streuobstwiese bei Oldisleben drei junge Obstbäume gepflanzt - die 4b mit Klassenlehrerin Kathrin Kohlschreiber einen Apfelbaum mit dem wohlklingenden Namen „Kaiser Wilhelm“. Die Bäume sind ein Dankeschön der Naturparkverwaltung Kyffhäuser für viele Baumpflanz- und -pflegeaktionen in den letzten Schuljahren und als Erinnerung an die gemeinsame Zeit. © Kerstin Fischer