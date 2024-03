Kyffhäuserkreis. An diesen Stellen müssen Autofahrer auch in der kommenden Woche mit Behinderungen rechnen.

Voll gesperrt wurde die Kreisstraße zwischen Holzsußra und Peukendorf. Die Straßensanierungsarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 14. Juni. Die Umleitung erfolgt über die Landstraße 1032 über Wiedermuth, Toba, Groß- und Kleinbrüchter sowie umgekehrt.

Vom 26. März, 12 Uhr, bis 27. März, 6 Uhr wird der Bahnübergang Etzleben (B 85) voll gesperrt. Der Verkehr wird über Gorsleben, Sachsenburg, Kannawurf, Kindelbrück, Günstedt, Weißensee, Scherndorf, Leubingen, Kölleda, Streitseeba, Schillingstedt und Etzleben sowie umgekehrt umgeleitet.

Seit dem 14. Februar halbseitig gesperrt ist die Landstraße 2292 am Abzweig zur Barbarossahöhle bei Rottleben. Der Verkehr wird mittels Ampel geregelt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 28. März.

Die Brückensanierung in der Lindenstraße in Ebeleben wird nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde voraussichtlich noch bis zum 30. April dauern. Für Lkw-Fahrer ist eine Umleitung über die B249 und die L 2085 über Schernberg nach Himmelsberg, die L 1033 Toba zur L 1032 Wiedermuth eingerichtet und umgekehrt.

Ebenfalls wegen einer Brückeninstandsetzung müssen Autofahrer in der Lindenstraße in Clingen weiterhin mehr Zeit einplanen. Die ausgeschilderte Umleitung führt über Flattig, die B4 zur Bahnhofstraße in die Schwarzburger Straße und umgekehrt. Die Baumaßnahme wird nach Behördenangaben bis voraussichtlich 30. April andauern.

Noch voraussichtlich bis zum 30. Mai kommt es im Kyffhäuser wegen Hangsicherungsarbeiten zu Behinderungen. Die B85 im Bereich Kyffhäuser ist halbseitig gesperrt, der Verkehr via Ampel geregelt. Die Umleitung für Lkw erfolgt über Bad Frankenhausen - L1172 - Rottleben - L1034 - Sondershausen - L1040 - Kelbra und umgekehrt.

Die Kreisstraße 519 zwischen Hohenebra und dem Abzweig B 249 ist wegen Arbeiten am Bahnübergang gesperrt. Hier wird eine Eisenbahnüberführung gebaut. Eine Umleitung ist über B4 und B249 ausgewiesen.

Zwischen der Zufahrt Wendelstein, aus Richtung Roßleben kommend, und der Unstrutbrücke wurde der sanierte Fahrbahnbereich aufgrund von Untergrundproblemen auf 7,5 Tonnen beschränkt. Fahrzeuge mit einem Gewicht darüber werden ab Roßleben über Wiehe, Allerstedt, Memleben und umgekehrt umgeleitet.

Wegen eines Erdfalls ist ein Teilbereich der Mittelstraße und der Gehweg in Bottendorf gesperrt.

