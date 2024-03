Ebeleben. Der Schlosspark soll sich im Sommer wieder zu einem mittelalterlichen Schauplatz mit viel Musik, Tanz und Gaukelei verwandeln.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr will die Stadt Ebeleben auch in 2024 ein Mittelalterfest ausrichten. Dafür habe man sich auf den 13. und 14. Juli verständigt, erklärte Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler). Für die Veranstaltung im Schlosspark habe man bereits Händler, Handwerker und Künstler gesucht. Am Rahmenprogramm für das Stadtfest werde momentan noch gefeilt. Einzelheiten sollen demnächst bekannt gegeben werden.

iw