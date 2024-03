Wiehe. Ab Gründonnerstag steht die Radwegekirche St. Ursula offen. Stadtkirche Wiehe bleibt wegen Holzwurmbefall bis Mitte Mai geschlossen.

Drahtesel abgestaubt, ab auf den Sattel und los: Pedalritter erobern im Frühling vermehrt die Straßen und Wege. In Wiehe wird der Start in die Fahrradsaison traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst gefeiert. Jener findet in diesem Jahr am 20. April um Punkt 14 Uhr in der Radwegekirche St. Ursula in der Ranke-Stadt statt. Umrahmt wird der Gottesdienst vom Kinderchor und Kantorin Haemi Oh. Oh gibt zu diesem Anlass auch einen klangvollen Einblick in die Arbeit des Handglockenchores, den die Kantorin im Kyffhäuserkreis etablieren möchte.

Sternfahrt von Radwegekirche

Im Anschluss an den Gottesdienst brechen die Pedalritter zu einer Sternfahrt durch Wiehe auf. Dabei werden sich auch Radfahrer der IG Radfreunde Sondershausen mit auf den Sattel schwingen. Hungrige erwartet schließlich eine Kaffeerunde im Pfarrhaus Wiehe, wie Manfred Reinhardt vom Kirchspiel Wiehe sagte.

Die Radwegekirche St. Ursula ist laut Reinhardt bereits ab Gründonnerstag täglich geöffnet. Ehrenamtliche gewähren seit Jahren, dass die Kirche sieben Tage die Woche von Frühjahr bis einschließlich zum Reformationstag geöffnet wird, dankte der Kirchenvertreter den Freiwilligen. Die Wiehesche St. Bartholomäus-Kirche öffnet erst Mitte Mai. Dort finden derzeit Maßnahmen zur Beseitigung des Holzwurms statt. sal