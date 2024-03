Bad Frankenhausen/Artern. Polizei und Rettungskräfte wurden in Bad Frankenhausen zu einem Unfall mit drei Verletzten gerufen. Zudem brannte es in einer Halle in Artern. Die Details:

Die Fahrerin eines Ford war am Dienstag in der Gebickestraße in Richtung Müldenerstraße unterwegs, als es aus bisher noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Opel kam, wie die Polizei berichtet. Die 34-jährige Fahrerin des Ford wurde leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen erlitten der Opel-Fahrer (18) und sein Beifahrer (16). Die drei Verletzten kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Von Zeugen wurde am Dienstagabend in Artern eine Rauchentwicklung aus einer leerstehenden Lagerhalle in der Straße Glinz gemeldet. Polizei und 19 Kameraden der Feuerwehr rückten zum Einsatz aus. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatten Unbekannte in der Lagerhalle an darin befindlichem Unrat gezündelt. An der Halle entstand kein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

red