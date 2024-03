Bad Frankenhausen. Bad Frankenhausen: Wahlvorschlag der Bürgervereinigung umfasst 17 Kandidatinnen und Kandidaten

Mit einer 17-köpfigen Crew geht die Bürgervereinigung GfBF (Gemeinsam für Bad Frankenhausen) in die Stadtratswahl am 26. Mai. Folgende Kandidaten treten an:

1. Steffen Kobrow (Sachbearbeiter)

2. Jana Rüdiger (Beamtin)

3. Sarah Brückner (Rechtsanwaltsfachangestellte)

4. Rainer Böhme (Sachbearbeiter)

5. Dieter Blumentritt (Meister für Bäderbetriebe)

6. Ralf Dittmann (Gastronom)

7. Oliver Matthay (Soldat)

8. Lars Fonfara (Produktionsleiter)

9. Michael Söhle (Unternehmer)

10. Michael Zörkler (KfZ-Mechaniker)

11. Christian Räußner (Soldat)

12. Michael Grauert (Landwirtschaftsmeister)

13. Paul Meichsner (Soldat)

14. Matthias Böttcher (Hochbaufacharbeiter)

15. Katrin Küster (Krankenschwester)

16. René Oemler (Baufacharbeiter)

17. Jens Lüdecke (Kurdirektor Bad Sooden-Allendorf)

„Mit diesen 17 Kandidaten aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Gastronomie, Tourismus, Medizin, Landwirtschaft und Baubranche konnte unsere Bürgervereinigung zentrale Fachbereiche für unsere Kurstadt besetzen. Wir sehen uns so für die Wahl und die kommunalpolitische Arbeit in den nächsten fünf Jahren optimal aufgestellt“, schreibt das Bündnis in einer Mail. Unabhängig vom Wahlausgang werden weiterhin keinerlei Fraktionszusammenschlüsse vorgenommen, heißt es darin. „Wir wollen das unabhängige Sprachrohr der Frankenhäuser im Stadtrat bleiben und zudem unsere Fraktion deutlich vergrößern“. Derzeit hat GfBF drei Sitze in der Stadtratsfraktion.

red