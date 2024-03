Sondershausen. Hans-Peter Schwarzbach ist neuer Werkleiter des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes (TAZ) Helbe-Wipper.

Am Mittwoch überreichte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) dem neuen Werkleiter des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes (TAZ) Helbe-Wipper in Sondershausen seine Glückwünsche. Seit 2016 war Hans-Peter Schwarzbach beim TAZ in der Verantwortung als stellvertretender Werkleiter. In der Verbandsversammlung am 13. März wurde er einstimmig von den Verbandsmitgliedern zum neuen Werkleiter mit Wirkung zum 1. April 2024 bestellt.

