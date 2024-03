Artern. Mit Klassikern unter den Gesellschaftsspielen werden regelmäßig Nachmittage organisiert. Der nächste findet am 2. April statt.

Gesellschaftsspiele gegen Einsamkeit: Mit diesem Rezept unterbreitet das vhs-Bildungswerk ein Angebot zur Stärkung der Teilhabe, um Isolation und Einsamkeit etwas entgegen zu setzen. Regelmäßig finden daher im Vhs-Bildungswerk im Rahmen des Projektes „Lebenswerte Zukunft in der Region“ Spielnachmittage in der Arterner Rudolf-Breitscheid-Straße 22 statt. Der nächste Spielenachmittag mit Klassikern unter den Brett- und Kartenspielen steht am 2. April bevor. Der Spielnachmittag beginnt um 13 Uhr.

Weitere Spielnachmittage sind am 23. April und am 14. Mai zur selben Zeit am selben Ort geplant. Interessierte können sich telefonisch anmelden - entweder unter Telefon: 03466/2 09 87 00 oder der 0152/59 18 59 68.

Das Projekt „Lebenswerte Zukunft in der Region“ wird im Rahmen des Programms „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.

