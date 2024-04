Wiehe. Sanierungsmßnahmen liegen im Zeitplan. Gute Nachrichten gibt es auch für Schwimmanfänger aus Roßleben.

Nachdem der Verein Familienbad Hohe Schrecke zum Geburtstagsjahr im vergangenen Jahr eine hohe Spendenbereitschaft erfahren hatte, wurden die schönen Tage der letzten Monate für die Sanierung genutzt. Die alte Folie wurde aus dem Schwimmerbecken entfernt, der Beckenkörper an den schadhaften Stellen ausgebessert und die Verrohrung für die Wasserzirkulation zurückgebaut, berichtet Dirk Köhler vom Verein. Somit habe bereits Anfang März Baufreiheit geherrscht und man konnte zusammen mit der Firma Wölk Schwimmbadtechnik aus Buttstädt den Wiedereinbau der neuen Beckenfolie starten.

„Wir liegen also gut in der Zeit und planen unser Anbaden im Familienbad Hohe Schrecke für den 1. Juni“, berichtet Dirk Köhler. Warum ist das wichtig? Weil dem „Familienbad Hohe Schrecke e.V.“ am Herzen liegt, dass so viele Kinder wie möglich das selbstständige Schwimmen erlernen. Silke Staatz und ihre tatkräftigen Mitstreiter gewährleisten dies jedes Jahr aufs Neue für Kinder aus nah und fern. Aber auch im Ortsteil Roßleben leistet der Schwimmmeister Jens Barthels jedes Jahr unermüdlich Dienst und lehrt Kindern das Schwimmen. Dies könnte aufgrund der bekannten Sanierungsmaßnahmen im Roßlebener Freibad eigentlich nicht stattfinden. Kann er aber nun doch wieder, erklärt Dirk Köhler.

Der Vorstand vom Familienbad habe im Dezember Kontakt zu Jens Barthels gesucht, um die Bereitschaft abzuklopfen, den Schwimmunterricht im Familienbad stattfinden zu lassen. Hier gab es keine große Überlegung und Jens Barthel habe sofort zugesagt. Mit dem Wissen ging es dann zum Bürgermeister Steffen Sauerbier. Dem gefiel die Idee.

Nach einigen Abstimmungen mit der Stadtverwaltung konnte die Vereinbarung Ende März unterzeichnet werden. Kurz: „Wir freuen uns, dass der Schwimmunterricht dieses Jahr in gewohnter Weise weiter durch Silke Staatz und Jens Barthels abgedeckt werden kann. Im Sinne unser aller Kinder“, berichtet Dirk Köhler.

Termine im Familienbad:

▪ Subbodnik: 27. April, 9 Uhr

▪ Warmup: 18. Mai, 9 Uhr

▪ Anbaden: 1. Juni, 13 Uhr

▪ Beats on the Beach - From the 80´ to the 90´: 15. Juni, 20 Uhr

▪ Ein Kessel Buntes: 11. August, 14 Uhr