Bad Frankenhausen. Für die Kommunalwahl am 26. Mai hat die SPD Bad Frankenhausen eine umfangreiche Kandidatenliste aufgestellt. Neben den 23 Bewerbern für den Stadtrat gibt es auch vier Kandidaten als Ortsteilbürgermeister.

Nach der Nominierung des amtierenden Bürgermeisters von Bad Frankenhausen, Matthias Strejc, als Kandidaten zur Bürgermeisterwahl, hat die SPD Bad Frankenhausen nun auch die Stadtratsliste aufgestellt und Kandidaten zur Ortsteilbürgermeisterwahl nominiert.

23 Kandidatinnen und Kandidaten schickt die Kurstadt-SPD ins Rennen für die Stadtratswahl am 26. Mai. Sieben der neun Mitglieder der aktuellen Stadtratsfraktion sowie unser Bürgermeister stellen sich erneut zur Wahl.

Ziel sei nach Angaben des Ortsvereins die Wiederwahl von Matthias Strejc als Bürgermeister und erneut stärkste Kraft im neuen Stadtrat werden.

Ortsteilbürgermeister-Kandidaten in vier Ortsteilen

Auf Platz 1 der Stadtratsliste steht Matthias Strejc, es folgen auf Listenplatz 2 Ines Grigoleit und auf 3 Andreas Räuber. Unter den Nominierten sind elf Frauen. Ebenfalls elf Bewerber sind Mitglied der SPD, zwölf sind parteilos. Rund die Hälfte der Kandidaten ist in einem der Ortsteile zu Hause. „Wir sind froh darüber, aus jedem Ortsteile mindestens einen Kandidaten gewonnen zu haben“, so Strejc.

Bewerber für die Wahl der Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte hat die SPD Bad Frankenhausen ebenfalls Kandidaten nominiert. In Seehausen bewirbt sich Kerstin Hesse um den Posten als Ortsteilbürgermeisterin. In Udersleben tritt Franziska Siebenhüner (parteilos) Kandidatin zur Ortsteilbürgermeisterwahl für die SPD an. In Esperstedt stellt sich Jeffrey Schulz (ECV-Liste) sowohl als Ortsteilbürgermeister als auch für den Ortsteilrat zur Wahl. In Ringleben will Henri Fensterer Ortsteilbürgermeister werden.

Als Kandidaten für den Ortsteilrat Ringleben wurden zudem Norman Reinhold (FFW-Liste) und Henri Fensterer (FFW-Liste) nominiert und für den Ortsteilrat Ichstedt Matthias Raue (FFW-Liste).

red