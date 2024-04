Artern/Gotha. Thomas Taube beleuchtet mit „Stream“ das KZ-Außenlager Artern im KunstForum Hannah Höch.

Mit Thomas Taube hat sich ein gebürtiger Münchner sowie preisgekrönter Videokünstler und Regisseur einem düsteren Kapitel regionaler Geschichte gewidmet und das KZ-Außenlager in Artern in den Fokus seines Kunstprojektes gerückt. Entstanden ist die Videoinstallation „Stream“, die bis einschließlich 26. Mai im KunstForum Hannah Höch in Gotha zu sehen ist. Taubes Installation thematisiert einerseits die Erinnerungskultur, andererseits die Zwangsarbeit, die KZ-Häftlinge im Lager verrichten mussten.

Das von ihm und Sebastian Pütz Geschaffene wird in der Ausstellung der Thüringer Landesstipendiaten 2023 in der Gothaer Kunstgalerie zu sehen sein. Für den 26. Mai ist dort auch ein Künstlergespräch geplant. sal