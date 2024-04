Mönchpfiffel-Nikolausrieth. Voller Gemeindesaal: Schalmeienorchester zeigt, wie Tradition und Moderne harmonieren.

Musik verbindet Generationen. Wie sehr, davon überzeugten sich etliche Neugierige bei einer öffentlichen Orchesterprobe des Schalmeienorchesters Mönchpfiffel-Nikolausrieth. Die Probe fand im Nikolausriether Gemeindesaal statt - und der sei buchstäblich aus allen Nähten geplatzt, sodass nachträglich Tische und Stühle in den Zuschauerbereich gestellt werden mussten, sagte Michael Fichtl, Vorstandsmitglied des Vereins.

Ein Fokus des Vereins liegt in der Kinder- und Jugendarbeit. © Anke Otto, Frank Meyer | Anke Otto, Frank Meyer

Gäste wünschen sich eine Wiederholung

Die Interessierten kamen aus dem östlichen Kyffhäuserkreis, aber auch aus dem Nachbarlandkreis Mansfeld-Südharz. Verwunderlich ist das nicht: Immerhin hat sich das Orchester im Laufe der Jahre einen guten Ruf erarbeitet und spielt seine Arrangements nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen-Anhalt. Sogar Jugendliche aus Eisleben nutzten an jenem Tag die Chance, in die unterschiedlichen Register hineinzuschnuppern und zwischen den Musikern Platz zu nehmen, um Orchesterluft zu schnuppern. Über Nachwuchs an den Instrumenten freuen sich die Vereinsmitglieder immer, sagte Fichtl lächelnd.

Durch öffentliche Proben und Auftritte gelingt es dem Verein immer wieder, Nachwuchs für die Instrumentengruppe zu begeistern. © Anke Otto, Frank Meyer | Anke Otto, Frank Meyer

Bei Kaffee, Kuchen und Popcorn wurde allen Besuchern rund zwei Stunden lang ein Blick hinter die Kulissen gewährt, der zeigte, wie familiär es in dem Verein zugeht und wie der Spagat zwischen traditionellen und modernen Arrangements umgesetzt wird. Die Gäste haben sich eine Wiederholung solch eines öffentlichen Probeformates zeitnah wieder gewünscht, so Fichtl. sal