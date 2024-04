Der Ölkäfer fühlt sich wohl im Kyffhäuserkreis. Elf von 18 Arten wurden bisher in der Region nachgewiesen, von drei Arten existieren allerdings nur historische Nachweise. Im Bild der Schwarzblaue Ölkäfer (Meloe proscarabaeus), die aktuell mit Abstand häufigste Art im Gebiet. Schwerpunkt der aktuellen Vorkommen liegen im Süd- und Südwestkyffhäuser, doch ist die Art auch in vielen anderen Gebieten bis in die Agrarlandschaft des Thüringer Beckens anzutreffen. © Herbert Grimm