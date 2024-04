Oberbösa. Lavalampen und Regenbögen in Flaschen haben die Kindergartenkinder aus der „Rappelkiste“ in Oberbösa ganz genau unter die Lupe genommen während ihrer Forscherwoche.

Über die Forscherwoche in der ASB-Kindertagesstätte „Rappelkiste“ Oberbösa berichten Emely Regber und Anika Kämpf:

In der Woche vom 18. bis 22. März war es so weit: Die Forscherwoche fand in der ASB-Kindertageseinrichtung „Rappelkiste“ in Oberbösa statt. Montag bis Freitag wurde jeden Tag mit spannenden Experimenten geforscht und experimentiert. Die großen und kleinen Forscher konnten sich jeden Tag an verschiedenen Stationen ausprobieren und ihr Können unter Beweis stellen. Beispielsweise wurden Lavalampen, Regenbögen in Flaschen und Salzlichter hergestellt. Aber auch das Köpfchen war gefragt bei dem Bau von einer Seilbahn und einer Wasserbahn. Der große Höhepunkt der Woche war am Freitag die Zertifizierung unserer Einrichtung durch die Stiftung „Kinder forschen“ mit der Anbringung unseres Schildes. Nun weiß jeder, der an unserem Kindergarten vorbeiläuft, dass hier geforscht wird.

