Frische Pläne für mehr internationale Bildung und Integration: Zwischen Tetiana Melkumova (Schulleiterin des ukrainischen Spezialgymnasiums, 3. von rechts) und dem Roßlebener Schulleiter Mario Bauschke wurde eine neue Kooperationsvereinbarung geschlossen. Kateryna Struchkova und Viktoriia Nikolaiieva (1. und 2. von rechts) sowie Viktoriia Mironenkova (links) begleiteten ihre Schulleiterin. Anna Chaban (2. von links) verließ die Ukraine wegen des Krieges und unterrichtet an der Regelschule einige Stunden Deutsch. Roswitha Stahr (Mitte, vorn) hat die Partnerschaft in die Ukraine von Beginn an begleitet. Ohne Sponsoren wäre das Treffen nicht zustande gekommen. © Susann Salzmann