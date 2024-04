Hachelbich. Insgesamt 93 Einsatzkräfte zeigten im Wald am Ortsrand von Hachelbich, wie gut sie Abläufe und teils neue Technik beherrschen. Simuliert wurde ein Waldbrand. In drei Wellen wurde alarmiert und so rückten neben Feuerwehren auch das THW Sondershausen und das DRK zum Einsatzort aus.

Im Kyffhäuserland wurde ein Waldbrand simuliert, der knapp 100 Einsatzkräfte auf den Plan rief. Das Szenario dauerte rund vier Stunden. © Funke Medien Thüringen | Susann Salzmann

