Topfstedt. Seit 1991 hat die Wählervereinigung Topfstedt ohne Unterbrechung Kandidaten für den Gemeinderat aufgestellt.

Die Wählergemeinschaft Obertopfstedt/Niedertopfstedt hat eine Liste für die Gemeinderatswahl am 26. Mai aufgestellt. Im Bürgerhaus in Niedertopfstedt kamen 48 Angehörige der losen Wählervereinigung zusammen. Seit 1991 tritt die Vereinigung ohne Unterbrechung zu jeder Gemeinderatswahl mit eigenen Kandidaten an, berichtet Karl-Heinz Kämmerer.

Elf Bewerberinnen und Bewerber umfasst die Vorschlagsliste. Acht Gemeinderatsmandate sind zu besetzen.

Eine Reihe von Arbeitsschwerpunkten habe man für die kommenden fünf Jahre herausgearbeitet. So wolle man die positive gemeindliche Entwicklung der vergangenen Jahre durch effektiven Einsatz eigener finanzieller Möglichkeiten bei Nutzung verschiedener Fördertöpfe fortführen. Konkret benannt wurden unter anderem die weitere Abarbeitung der Prioritätenliste der Sanierung kommunaler Straßen, Förderung und Unterstützung örtlicher Vereine einschließlich Stärkung des Ehrenamtes, Erhalt des Kindergartens, Investitionen in Feuerwehrtechnik zur Sicherung der Einsatzbereitschaft sowie die Erhaltung kommunaler Infrastruktur wie der Gaststätte in Obertopfstedt und des Bürgerhauses in Niedertopfstedt, heißt es in der Mitteilung.