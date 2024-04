Gorsleben mit Ortschaftsbürgermeister Dietmar Strickrodt (pl) bereitet sich auf die 15. Thüringer Adjuvantentage vom 31. Mai bis 2. Juni in der Stadt An der Schmücke vor. Dafür soll unter anderem der Festsaal im Bürgerhaus in neuem Glanz erstrahlen. © Thüringer Allgemeine | Kerstin Fischer