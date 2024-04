Bad Frankenhausen. In Bad Frankenhausen wird der Weltgeschichtentag zum internationalen Lesefest.

Norbert Bagschik, Bad Frankenhausen, über den Weltgeschichtentag:

Traditionell beteiligte sich der Verein der Freunde und Förderer der Stadt- und Kurbibliothek Bad Frankenhausen am 21. März am internationalen Weltgeschichtentag. Ab 16 Uhr startete die Vorleserunde für die jüngsten Zuhörer. Passend zur Osterzeit gab es Geschichten „rund“ um das Ei und auch über einen „achtsamen“ Tiger, welche aufmerksam von vier- bis sechsjährigen Kindern und ihrer Begleitung verfolgt wurden. Dieses kostenlose Angebot der Bibliothek findet seit Januar statt und wird weiter mit wechselnden Vorlesern fortgesetzt.

Am Abend wurde es in der Bibliothek international. Menschen aus sechs Nationen stellten sich und Schelmengeschichten aus ihrem Kulturkreis vor. So konnte man Geschichten aus Georgien, der Türkei, Afghanistan und Syrien auf Deutsch und in den Landessprachen hören.

Den Reigen begann die mit 9 Jahren jüngste Vorleserin – ein Mädchen aus Georgien – und endete mit einer 65-jährigen Marokkanerin. Sie sind alle Schüler aus der Sprachschule „Wortwerkstatt Bad Frankenhausen“ und wurden von Steffen Rödiger und Erna Michael zu dieser Veranstaltung eingeladen und vorbereitet. Die zahlreichen Zuhörer fanden es beachtlich, wie gut die internationalen Gäste inzwischen die deutsche Sprache beherrschen und dies auch selbstbewusst vortrugen.

Somit wurde auch das Thema des diesjährigen Weltgeschichtentages „Brücken schlagen“ sinngemäß umgesetzt.

