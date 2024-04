Bad Frankenhausen. Die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Bad Frankenhausen und der VSG 70 Bad Frankenhausen hübschten wie jedes Frühjahr die Schutzhütte an der Hornungshöhe auf.

Peter Keßler aus Etzleben über den Frühjahrsputz an der Hornungshöhe bei Bad Frankenhausen

„Seit langen mal wieder hier. Toll, wie alles in Schuss ist. Danke für eure Arbeit! Einer der schönsten Orte des Kyffhäuserkreises.“ Dieses Zitat, welches Andreas, am 16. Juni 2023 in das Gipfelbuch der Hornungshöhe schrieb, hat auch einen großen Anteil daran, dass sich seit mehr als 10 Jahren immer wieder ehrenamtliche Helfer aus der DLRG Ortsgruppe Kyffhäuser und der VSG 70 Bad Frankenhausen Abteilung Judo mit viel Hingabe der Schutzhütte annehmen.

Dieses Jahr, im Rahmen des Frühjahresputzes der Kurstadt, kümmerten sich die „Sieben Zwerge“ (der größte Zwerg ist 2,02 m) nicht nur um das jährliche Streichen der Wände und Balken, um das Ausbessern von Rissen und Putzabplatzern, sondern vor allem um die zuführenden Wege. Diese waren durch den zunehmenden Holzbruch teilweise zu Hindernisstrecken geworden, die zwar für Wanderer noch zu unterqueren oder zu übersteigen waren, aber für Mountainbiker in der Dämmerung große Gefahrenquellen darstellten.

Wege wieder begehbar gemacht und Gipfelbuch ausgetauscht

So wurden die Wege in beiden Richtungen auf 200 bis 300 Metern, bis die Absturzgefahr an den Hängen gebannt war, wieder sicher begeh- und befahrbar gemacht.

Natürlich, wie jedes Jahr zum Frühjahrsputz, wurde auch das Gipfelbuch ausgetauscht. Das 4. Gipfelbuch, obwohl es noch nicht ganz voll war, wandert wieder in das Museum der Kurstadt und kann auf Nachfrage von allen Interessierten durchgeschmöckert werden.

Nach vier Stunden Kehren, Harken, Graben, Hacken, Sägen und Streichen ist das Team mit seiner Arbeit zufrieden und mit geschulterten Arbeitsgeräten wieder Richtung Marktplatz aufgebrochen. Hier gab es für Toni Krüger, Peter Keßler und Felix Niehoff noch eine besondere Überraschung. Aus den Händen des Bürgermeisters Matthias Strejc erhielten die drei, die bei keinem einzigen Arbeitseinsatz fehlten, ein Fotobuch über die grandiose Entwicklung der über 140 Jahre alten Schutzhütte des Frankenhäuser Ehrenbürgers Hugo Hornung.

Die Schutzhütte auf der Hornungshöhe bei Bad Frankenhausen. © Peter Keßler | Peter Keßler

Übrigens, ist für dieses Jahr noch das Anbringen einer Geschichtstafel aus Aluminium geplant, die dann die bis dato auf zwei laminierten, schnell ausbleichenden A4-Blättern dargestellte Entstehungsgeschichte besucherfreundlicher aufzeigen wird.

„Die Schönheit des Ortes, lässt Tränen der Freude über die Wangen rinnen. Herrlich.“ Wer dieses Zitat aus dem Gipfelbuch nachempfinden möchte, dem raten wir das Frühjahr zu nutzen, wenn die sonnenverwöhnten Kalkhänge mit Kuhschellen grüßen, oder vielleicht den Sommer, wenn ein laues Lüftchen das Rauschen der Blätter den Gesang der Vögel begleitet, eventuell auch den Herbst, wenn die Farbenpracht und morgendliche Melancholie an die Gemälde von Caspar David Friedrich erinnert, aber auch den Winter, mit dem herben, eiskalten Charme einer Eisprinzessin.

