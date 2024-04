In Wiehe ist die Fahrradsaison wieder eröffnet. Zum ökumenischen Gottesdienst mit Kaplan Jeevan Kumar von der katholischen Pfarrei St. Franziskus Sömmerda und seinem evangelischen Amtskollegen in Wiehe, Helfried Maas, kamen am Samstag in der Radfahrerkirche St. Ursula in Wiehe knapp einhundert Gäste zusammen. © Thüringer Allgemeine | Kerstin Fischer