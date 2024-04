Sondershausen. Was genau macht die Feuerwehr? Wie verhalten wir uns, wenn es brennt? Und was müssen wir beim Notruf bei der 112 erzählen, damit schnell Hilfe kommt? All das und noch viele andere Fakten erfuhren die Kindergartenkinder.

Die Vorschulgruppe in der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Sondershausen hatte letzte Woche Besuch von der Freiwilligen Feuerwehr Stockhausen. Die beiden Brandschutzerzieher Oliver Grambs (im Bild) und Kai Minner gaben den Vorschulkindern und ihrer Erzieherin Jennifer Azimov einen Einblick in die Welt der Feuerwehr. Und da gab es viele spannende Dinge zu entdecken, aber vor allem viele wichtige Sachen zu besprechen und zu lernen.

Was genau macht die Feuerwehr? Wie verhalten wir uns, wenn es brennt? Und was müssen wir beim Notruf bei der 112 erzählen, damit schnell Hilfe kommt? All das und noch viele andere Fakten erfuhren die Kinder. Zum Beispiel auch, dass die Feuerwehrausrüstung bis zu 70 Kilogramm schwer ist, dafür die Feuerschutzkleidung aber für kurze Zeit über 1000 Grad Celcius aushält.

Im Anschluss wurde das Feuerwehrauto ausgiebig begutachtet und Probe gesessen. Denn vielleicht sitzt in vielen Jahren mal ein ehemaliger Schützling aus der Kita „Pusteblume“ am Steuer oder leitet einen Feuerwehreinsatz.

Mehr Themen aus dem Kyffhäuserkreis:

red