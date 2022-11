120 kleine und vier große Weihnachtsbäume schmücken Nordhausen

Nordhausen. Traditioneller Weihnachtsmarkt beginnt am Freitag. Wochenmarkt zieht ab Dienstag in die Rautenstraße.

Derzeit arbeiten viele fleißige Hände an den Vorbereitungen des diesjährigen Weihnachtsmarktes in der Stadt Nordhausen. Los geht es mit dem traditionellen Stollenanschnitt am kommenden Freitag, 25. November, um 16 Uhr vor dem Rathaus. „Bis zum 20. Dezember verwandelt sich die Nordhäuser Innenstadt in eine stimmungsvolle Adventslandschaft und in einen festlichen Ort für Begegnungen“, kündigt OB-Büroleiter Lutz Fischer an. Das Türchenöffnen des Adventskalenders am Alten Rathaus und Nikolaiplatz, der Handwerkermarkt an den Adventswochenenden auf dem Blasii-Kirchplatz, ein Karussell, der Märchenwald mit Hexenhaus und tägliche Besuche des Weihnachtsmanns laden dazu ein.

Vier große Weihnachtsbäume schmücken die Stadt auf dem Rathausplatz, Bahnhofsplatz, Altendorfer Stiege und Nikolaiplatz. Außerdem verwandeln 120 kleiner Weihnachtsbäume die Stadt in ein weihnachtliches Wunderland. Darüber hinaus gibt es einen Kinder-Märchenwald mit großem Hexenhaus und Märchenfiguren. In der Nordhäuser Innenstadt werden 95 Krippen in den Schaufenstern der Händler aufgebaut. Vom Bahnhof bis in die Oberstadt können die liebevoll hergerichteten Krippen erkundet werden und der ein oder andere Weihnachtseinkauf erledigt werden.

Für den Nordhäuser Wochenmarkt bedeutet der Weihnachtsmarkt einen kleinen Umzug. Ab Dienstag, 22. November, finden die Kunden ihr gewohntes Wochenmarktsortiment in unmittelbarer Nachbarschaft des Weihnachtsmarktes, an der Rautenstraße. Die Beschicker bieten dort jeweils dienstags, donnerstags und freitags ihre Waren an. „So können die Nordhäuser ihren Wochenmarkteinkauf mit einem Bummel über den Weihnachtsmarkt krönen, die Händler freuen sich auf den Besuch“, sagt Katrin Schiel von der Deutschen Marktgilde. RED