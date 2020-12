17 neue Corona-Infektionen im Landkreis Nordhausen

Auch Heiligabend war im Nordhäuser Gesundheitsamt wieder alle Hände voll zu tun. Der Grund sind laut Landrat Matthias Jendricke (SPD) 17 neue Corona-Infektionen im Südharz. Zudem seien 20 Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation. Davon würden laut Kreischef 14 invasiv beatmet. „Wir hoffen für diese Menschen, dass sie wieder gesund werden. Auch allen anderen gute Besserung, die zurzeit medizinische Hilfe brauchen.“

Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 731 Menschen im Landkreis an der neuartigem Lungenkrankheit angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Thüringer Sozialministerium bei 136 und ist damit noch weit unter dem Landesschnitt von 327,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

„Die Landkreismitarbeiter des Gesundheitsamtes, der Rettungsleitstelle und des Vollzugsdienstes arbeiten auch an den Festtagen für unsere Sicherheit“, dankte Landrat Jendricke angesichts solcher Zahlen auf Facebook. „Ein großes Dankeschön an alle, die auch in anderen Bereichen arbeiten müssen“, lenkte er den Blick obendrein weiter auf andere Branchen im Dienst.