Einbrecher haben teures Werkzeug aus einer Werkstatt in Nordhausen gestohlen. (Symbolbild)

Nordhausen. Aus einer Werkstatt in Nordhausen haben Einbrecher Diesel und Werkzeug von hohem Wert gestohlen.

20.000 Euro Schaden: Einbrecher stehlen Werkzeug in Nordhausen

Einbrecher haben in der Nacht zu Mittwoch in einer Werkstatt in Nordhausen teures Werkzeug und Diesel im Gesamtwert von über 20.000 Euro gestohlen.

Laut Polizei hätten die Unbekannten in der Werkstatt für Nutzfahrzeuge in der Straße An der Helme 100 Liter Diesel aus einem Lkw abgezapft und mehrere Werkzeugkisten aufgebrochen. Das Werkzeug stahlen die Diebe. Die Polizei nimmt unter Telefon 03631/960 Hinweise entgegen.