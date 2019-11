200 Gäste genießen Unternehmerball in Bleicherode

Vor Großem schreckte die kleine Stadt noch nie zurück – weil man an die Kraft einer Gemeinschaft glaubt: So bekommt Bleicherode zum 880-jährigen Stadtjubiläum 2011 einen hölzernen Schneckenhengst vorm Rathaus. So dreht Regisseur Hans-Günther Bücking Anfang dieses Jahres einen ganzen Spielfilm mit Bleicherödern, so wird vergangenen Samstag zum nunmehr 3. Unternehmerball unter dem Motto „Kostbares Bleicherode“ eingeladen.

Musste sich der Gewerbeverein vor der Premiere 2015 noch um den Kartenverkauf mühen, sieht er sich nun mit der Tatsache konfrontiert, dass längst nicht mehr jeder eine Karte bekommt, der eine will. Längst hat sich die Qualität dieses kleinen, feinen Balls, seine herzlich-unkomplizierte Atmosphäre und mit seiner Tanzmöglichkeit auf echtem Parkett auch in Nordhausen herumgesprochen. Stadtwerke-Chef Olaf Salomon, Lions-Club-Chef Ulrich Ebert, Arbeitsagenturchef Karsten Froböse, Klinikums-Arzt Ansgar Malich oder Nordhausens Gewerbevereinschef Steffen Mund, sie alle sind dabei.„Wir hätten bequem noch zehn Tische extra stellen können“, meint Jana Rostek. Sie gehört zum ausschließlich weiblichen Organisationsteam, vom Bürgermeister anerkennend als die „sechs wilden Frauen“ bezeichnet. Doch schiebt er nach, dass deren Gatten – und er gehörte dazu – sich in der Rolle der Hausmeister wiedergefunden hätten, um den Kulturhaussaal zum Ballsaal umzugestalten.

Weil Ricardo Meyer und Michael Kallmeier sich auch noch als echte Beleuchtungsprofis erwiesen, die Floristin Judith Srocke hunderte Orchideenrispen und trendige Monstera-Blätter zu tollen Arrangements an Fenstern, auf Tischen und an der Decke zusammenführte, kommt dieses Jahr Dschungel-Flair in die Kalistadt. Nur das Büffet traut sich nicht ganz bis zum Äquator – etwas mediterrane Anklänge tun es auch. Wobei wie immer zugleich auf regionale Produkte wie Ziegenkäse aus Sophienhof gesetzt wird.

So schlemmen die Gäste, genießen sie Rote-Beete-Carpaccio mit Walnüssen und Preiselbeer-Aceto, Lachsforelle oder – das ist ein Muss auf der Karte – Schneckensuppe. „Bürgerhof“-Koch Matthias Göttling hat alle Register gezogen, und das als einziger Koch in der Küche. Elft- und Zwölftklässler vom Schiller-Gymnasium servieren, Andy Wölk liefert mit seiner Band die loungige Musik dazu. In besserer Atmosphäre könnten Unternehmer beziehungsweise die mit diesem Ball angesprochenen „Unternehmungslustigen“ sich zu Gesprächen kaum treffen. Erst nach knapp drei Stunden wird das schwieriger. Denn die Musiker drehen auf, wechseln ins rockigere Repertoire. Wo eben das Büffet stand, ist nun Platz zum Tanzen.

Bürgermeister Frank Rostek erinnert daran, dass das Kulturhaus elf Jahre zuvor fast der Schließung preisgegeben wurde, so morsch waren die Dachbalken und so leer die Stadtkasse. Aber mit einem neu gegründeten Förderverein begann der lange Weg der Sanierung. Am Ziel ist man längst noch nicht – die nötige Zähigkeit aber haben Vereinschef Jörg Lorenz und seine Mitstreiter nach wie vor. Bleicherode kann Großes. Bückings Filmpremiere übrigens ist am 11. Februar 2020.