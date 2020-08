Intensiv wird gerade in der Albert-Kuntz-Schule gearbeitet, damit die Schüler zum Schulstart am Montag wieder in ihr Schulhaus können.

Nordhausen. In der Albert-Kuntz-Schule in Salza laufen die letzten Sanierungsarbeiten.

308 Abc-Schützen starten am Montag in Nordhausen

Für 308 Mädchen und Jungen der sechs staatlichen Nordhäuser Grundschulen beginnt am kommenden Montag, 31. August, mit dem ersten Schultag ein neuer Lebensabschnitt. Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) wünscht allen Erstklässlern einen guten Start ins Schulleben.

Für die Verkehrsteilnehmer heißt es ab Montag aufmerksam zu sein: Jetzt sind viele kleine Schulanfänger auf den Straßen unterwegs. Die Nordhäuser Feuerwehr brachte am Freitagnachmittag an zehn Standorten Spruchbänder zum sicheren Schulweg an. Dies ist eine gemeinsame Aktion von Stadt, Feuerwehr und Kreisverkehrswacht. Aber auch Eltern sollten ihre Kinder gut mit dem Schulweg vertraut machen und sie auf mögliche Gefahren hinweisen.

Am Freitag wurde in der Albert-Kuntz-Schule in Salza noch intensiv gearbeitet. Die Firmen und das Nordhäuser Bauamt wollen die Arbeiten zum Schuljahresbeginn abgeschlossen haben. Im Herbst sollen dann auch Sporthalle und Sportplatz fertiggestellt sein. Die Kosten: über 3,6 Millionen Euro.