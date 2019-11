34-Jähriger nutzt Evakuierung für Einbruch und kommt in Haft

Evakuierung nach Bombenfund in Nordhausen

Bei Bauarbeiten wurde am Mittwoch am Theater in Nordhausen ein Bombenblindgänger gefunden, so dass das Ordnungsamt den Fundort abgesperrt hat. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass auch der umliegende Bereich sofort evakuiert werden muss.

Foto: Marco Kneise