38 Amtsmitarbeiter mit Kontaktnachverfolgung beschäftigt

Nordhausen. Die drei jüngsten Corona-Infizierten hatten in den vergangenen Tagen zu mehr als 400 anderen Menschen Kontakt.

Aufgrund der am Freitag bekanntgewordenen drei Corona-Fälle im Südharz sind im Landratsamt aktuell 38 Mitarbeiter damit beschäftigt, rund 400 Personen zu kontaktieren und Testungen zu veranlassen. Dies teilte das Landratsamt auf seiner Facebook-Seite mit.

Mit der an Covid-19 erkrankten Person hatten am Humboldt-Gymnasium rund 280 Schüler und Lehrer Kontakt, erklärte Schulleiter Volker Vogt im TA-Interview.

Zudem infizierten sich zwei Südharzer, die beruflich im medizinischen Sektor tätig sind – Konkreteres teilte das Landratsamt nicht mit. Doch informierte die Behörde auf ihrer Facebook-Seite darüber, dass entgegen erster Informationen am Freitag auch in diesen beiden Fällen rund 200 – und nicht nur 100 – Personen zu kontaktieren sind.

Laut Landratsamt sollen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes auch am Sonntag noch Telefonate mit den Betroffenen führen. Die am Freitag eingerichtete Hotline indes wurde am Samstagnachmittag beendet, weil die Daten der Schüler inzwischen vollständig auch über die Schule ermittelt werden konnten.