44 neue Corona-Infizierte im Landkreis Nordhausen

Das Gesundheitsamt in Nordhausen hat am Montag 44 neue Corona-Infizierte festgestellt. Das geht aus Daten des Thüringer Gesundheitsministeriums (mit Stand Montagnacht 0 Uhr) hervor. Wie Landrat Matthias Jendricke (SPD) auf Facebook mitteilte, stammen 33 der neuen Fälle aus einem Massentest im Wohnheim am Förstemannpark in Nordhausen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 113,9. Als aktive Fälle, also Neuinfektionen binnen der vergangenen 14 Tage, vermeldet das Gesundheitsministerium 196 Infizierte. Insgesamt sind derzeit 53 stationäre Patienten gelistet, bei 15 verläuft die Krankheit schwer.

Seit Ausbruch der Pandemie hat es im Südharz nunmehr 417 Corona-Infektionen gegeben, heißt es aus dem Landratsamt.