50 Freiwillige bringen Ellrich-Juliushütte auf Vordermann

Angewidert zieht Laura Pförtner einen schwarzen Beutel aus dem Gebüsch. „Da ist Hundekacke drin“, stellt die Fünfjährige aus Ellrich nüchtern fest und wirft den Beutel auf den Haufen mit dem anderen Müll, den sie gemeinsam mit Andreas Petzold aus Bad Sachsa auf dem Weg zur Gedenkstätte Ellrich-Juliushütte zutage gefördert hat. Darunter befinden sich viele Flaschen und Kunststoff.

Andreas Heise von der Interessengemeinschaft, Ingrid Werris von der Stiftung Naturschutz Thüringen und Sandra Wegener (11) aus Ellrich entfernen im Bereich des Küchentraktes Gehölz. Foto: Doreen Hotzan

Die Beiden sind nur zwei von insgesamt rund 50 Teilnehmern, die sich am Samstagvormittag an einem Arbeitseinsatz auf dem Gelände des früheren Konzentrationslagers beteiligen. Es ist eine gemeinsame Aktion der Stiftung Naturschutz Thüringen und der vor Kurzem ins Leben gerufenen Interessengemeinschaft Gedenkort Ellrich-Juliushütte „Wir zeigen Gesicht – eine Initiative gegen das Vergessen“. Alle Helfer – darunter sind nicht nur Vertreter der beiden Veranstalter, sondern auch vom Naturpark, von Harzklubzweig-Vereinen oder dem Kinderheim Frohe Zukunft sowie Bürger – verfolgen das Ziel, das Gelände zum bevorstehenden 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers am 6. April 1945 wiederherzurichten. Aufgeteilt in mehreren Arbeitsgruppen, arbeiten sie sich Stück für Stück voran. „Ein Trupp kümmert sich um die Entfernung von Gehölzen im Bereich des Küchentraktes, ein anderer ist auf dem Rundweg unterwegs und säubert diesen und ein weiterer sammelt Müll auf dem Gelände ein“, gibt Ingrid Werris von der Stiftung Naturschutz Thüringen einen Überblick.

Nach der Arbeit wird zum Wischmob gegriffen

Zu denen, die im Bereich des Küchentraktes Holz auflesen und dieses zum Häcksler bringen, gehört auch

Antje Weyand aus Ellrich verteilt das gehäckselte Holz im Container. Die Baumschule August hat die Maschine und den Container bereitgestellt und kümmert sich auch um die Abfuhr. Foto: Doreen Hotzan

Sylvia Spehr (Grüne). „Ich habe meine Abschlussarbeit über das Konzentrationslager Mittelbau-Dora geschrieben. Für mich ist es ein Bedürfnis, hier mit Hand anzulegen“, betont die Nordhäuser Stadträtin und wendet sich wieder ihrer Arbeit zu. Antje Weyand verteilt unterdessen mithilfe einer Mistgabel das gehäckselte Holz im bereitgestellten Container, um Platz für noch mehr zu schaffen. „Es wurde viel darüber gesprochen, dass sich hier etwas tun muss. Ich wollte etwas machen“, begründet die Ellricherin ihre Teilnahme an der Aktion. Ein paar Meter weiter ist Evelyn Schurzmann am Gedenkstein zugange und rückt dort dem Unkraut zu Leibe. Bis vor Kurzen noch habe sich ihre Mutter um das Gelände gekümmert, erzählt die Ellricherin. Doch nun spielt die Gesundheit nicht mehr mit. „Nun liegt es mir am Herzen, dafür zu sorgen, dass das Gelände nicht verwahrlost“, erläutert sie. Den Gedenktafeln auf dem Rundweg nimmt sich wenig später Nancy Lüdecke an. Die Ellricherin stößt direkt von der Arbeit kommend zu der Putzkolonne und greift beherzt zum Wischmob. Dass sie bei der Aktion mitmacht, sei für sie selbstverständlich. „Ich kümmere mich bereits seit vier Jahren um das Turner-Denkmal in der Stadt und wollte mich engagieren. Inzwischen bin ich Mitglied der Interessengemeinschaft“, so Nancy Lüdecke.

Nancy Lüdecke aus Ellrich reinigt die Gedenktafeln auf dem Rundweg. Foto: Doreen Hotzan

Nach gut zwei Stunden ziehen Ingrid Werris von der Stiftung Naturschutz Thüringen und Andreas Heise von der Interessengemeinschaft ein positives Fazit. Besonders freuen sich die Zwei über die Resonanz auf die Aktion. „Ursprünglich waren nur 30 angemeldet. Es sind spontan immer noch welche dazugestoßen“, sagt Andreas Heise. Doch wie geht es nun perspektivisch mit der Gedenkstätte weiter? „Eine Arbeitsgruppe wird sich nun in einem nächsten Schritt mit der längerfristigen Entwicklung von Ellrich-Juliushütte beschäftigen“, kündigt Ingrid Werris an.

