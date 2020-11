Nordhausen. Das Land fördert den Kauf der I-Pads. Das Rathaus und der Stadtrat in Nordhausen legen derweil sogar Geld für noch mehr Kinder drauf.

584 Apple-Tablets für bedürftige Schüler in Nordhausen

Die Schulen der Stadt Nordhausen rüsten digital auf. Um möglichst vielen Schülern – vor allem jetzt in einer Phase eingeschränkten Schulbetriebes – virtuellen Unterricht von zu Hause überhaupt erst möglich zu machen, sollen 584 Tabletcomputer der Firma Apple beschafft werden. Der Stadtrat genehmigte am Mittwochabend dem Oberbürgermeister, den Kauf dieser I-Pads samt ihrer Verwaltungssoftware in Höhe von knapp 240.000 Euro zu tätigen.