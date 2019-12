Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

778.000 Euro für zwei Fahrzeuge

Der Vergabe-Entscheidung über die Anschaffung von zwei neuen Hilfeleistung-Löschfahrzeugen hat der Nordhäuser Kreisausschuss am Montagnachmittag zugestimmt. Los 1 für das Fahrgestell ging an die Firma Daimler für 168.000 Euro, die Lose 2 und 3 für Aufbau und Beladung an die Firma Magirus für zusammen 610.000 Euro. Das eine Fahrzeug soll die Stützpunktfeuerwehr West in Bleicherode, das andere die Stützpunktfeuerwehr Nord in Liebenrode erhalten. Beide Fahrzeuge sollen 2020 angeschafft werden.