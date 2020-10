8900 Brocken-Touren gewürdigt

Benno Wolfgang Schmidt, besser als „Brocken-Benno“ bekannt, hat für seine Verdienste das Goldene Ehrenabzeichen des Harzklubs erhalten. Er bestieg nicht nur mehr als 8900 Mal den Brocken und wurde so zu dessen Botschafter. Vielmehr wirkte er auch aktiv beim Erstellen von Wanderwegen wie dem Harzer Grenzweg und dem Teufelsstieg mit. Der Gedenkstein auf dem Brocken, der an die Gipfelöffnung am 3. Dezember 1989 erinnert, geht auf seine Initiative zurück.