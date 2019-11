Das Ensemble Xperiment aus Herzberg präsentiert am Samstag im Bürgerhaus sein Programm „Phase 11: Heimspiel“.

A-cappella-Ensemble singt im Nordhäuser Bürgerhaus

Das Herzberger A-cappella-Ensemble „Das Xperiment“ gastiert mit seinem Programm „Phase 11: Heimspiel“ an diesem Samstag um 20 Uhr im Bürgerhaus Nordhausen. Darin dreht sich alles um deutschsprachige Titel aus der Pop- und Jazzmusik, um Stücke in neuen musikalischen Gewändern und um Klassiker aus einer Zeit, in der der Tonfilm eine neue Erfindung war. Aber natürlich geht es auch um aktuelle deutsche Künstler, die derzeit die Charts dominieren. Der Abend wird abwechslungsreich und ist voll mit Musik von Größen wie Mark Forster, Revolverheld oder Sido und Abstechern hin zum 60er-Jahre-Swing. Der Eintritt zum zweistündigen Konzert ist frei. Einlass ist um 19.30 Uhr.