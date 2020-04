Ein Feuerwehr-Lkw des Landkreises – hier vor dem Südharz-Klinikum – soll am Flughafen Köln-Bonn Einweg-Mund-Nasen-Masken für den Landkreis holen.

Nordhausen. Landratsamt holt ersten Teil einer Großbestellung von 1,3 Millionen Masken am Flughafen Köln-Bonn.

Ab Donnerstag Mund-Nasen-Masken in Südharzer Apotheken erhältlich

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ab Donnerstag Mund-Nasen-Masken in Südharzer Apotheken erhältlich

Ab Donnerstag sind Einweg-Mund-Nasen-Masken in den Apotheken des Südharzes erhältlich. Das hat mit Jessica Piper die Sprecherin im Landratsamt bekanntgegeben. Der Landkreis Nordhausen belieferte am späten Mittwochnachmittag die Apotheken im Landkreisgebiet.

Maximal 50 Stück pro Haushalt

Wie bereits angekündigt, werden die Masken dann ab Donnerstag für 70 Cent pro Stück nahezu zum Selbstkostenpreis zum Verkauf angeboten, in einer Abgabemenge von maximal 50 Stück pro Haushalt. „Unsere Mitarbeiter des Katastrophenschutzes verteilen heute eine erste Lieferung von Einweg-Masken an die Apotheken. Wir freuen uns, dass uns die Apotheken im Landkreis unterstützen und Masken anbieten werden. Wir werden die Apotheken auch kontinuierlich weiter beliefern können, so dass jetzt niemand Hamsterkäufe machen muss“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD).

„Doch ich möchte noch einmal betonen, dass solche Einweg-Masken, auch OP-Masken genannt, nicht für jedermann erforderlich sind – selbstgenähte, wiederverwendbare Masken sind beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr ausreichend.“

Masken werden per Luftfracht geliefert

Insgesamt hat der Landkreis 1,3 Millionen Mund-Nasen-Masken bestellt, die in verschiedenen Teilmengen per Luftfracht im Laufe des Monats geliefert werden. Die Landkreisverwaltung erwartete am Mittwochabend eine Lieferung von 150.000 Masken, die die Mitarbeiter des Katastrophenschutzes direkt vom Flughafen Köln/Bonn abholen.

„Momentan ist natürlich nicht nur die Verfügbarkeit von Schutzmaterialien problematisch, sondern auch die Logistik und der Transport“, so Jendricke. „Deshalb nutzen wir den Luftweg, um eine zeitnahe Lieferung zu erreichen. Wir fahren selbst mit unserem Feuerwehr-Lkw zum Flughafen, um die Masken dort direkt nach der Zollfreigabe abzuholen.“

Der Landrat ist zuversichtlich, dass mit den jetzt ausgelösten Bestellungen ausreichend der einfachen Mund-Nasen-Masken im Landkreis bereitstehen werden, um die Nachfrage in der Bevölkerung wie auch in den medizinischen Einrichtungen erfüllen zu können.