Adventskranz-Wettbewerb in Nordhausen: Strenge Regeln sind für den Sieg ausschlaggebend

Es ist schon erstaunlich, wie vielfältig das Thema „Kaffee und Schokolade – Gaumenfreuden im Advent“ in einem Adventskranz umgesetzt und gestaltet werden kann. Vom Einbau einer Kaffeemühle über die Verwendung von Filtertüten und kleinen Kaffeesäckchen bis hin zum Einsatz von Bierflaschen und Würsten reichten die Ideen, die die Südharzer Floristen in ihren 16 Wettbewerbsbeiträgen zur neuen Ausstellung verarbeiteten. Diese sind im Fasskeller der Traditionsbrennerei zu bewundern. Natürlich kann sich das Publikum wieder beteiligen und den ihrer Meinung nach schönsten Kranz wählen.

Doch schon bei der Eröffnung der Ausstellung am Donnerstagabend wurde die beste Arbeit des mittlerweile zehnten Wettbewerbs von einer vierköpfigen Jury aus Expertinnen ausgezeichnet. „Der Kranz, der heute gewinnt, ist sicher nicht der, den das Publikum am Ende aussucht“, verdeutlichte Gärtnermeister Martin Srocke aus Bleicherode, der die Siegerehrung vornahm. Man dürfe sich nicht vom eigenen Geschmack leiten lassen, denn für die Bewertung gelten genaue Regeln. Technik, Farbe und Gestaltung gehen zu je 30 Prozent in die Wertung ein, die restlichen zehn Prozent seien Sonderpunkte für Kreativität und Ausgefallenheit.

Gewinner des Wettbewerbs sind Bianka Henze und Jeanette Wiemann vom Blumeneck in Lipprechterode, den zweiten Platz belegte Katrin Eberhardt von Flower Power aus Nordhausen vor Mareen Tetzel von der zukünftigen Blühbar in Wolkramshausen als Dritte. Den Sonderpreis für die Ausrichtung des zehnten Wettbewerbs überreichte Traditionsbrennerei-Leiter Thomas Müller an Martin Srocke.

„Die Traditionsbrennerei hat sich in den vergangenen Jahren einen guten Namen erarbeitet“, sagte Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) in ihrem Grußwort. Das sei an den steigenden Besucherzahlen abzulesen. „Es hat sich zum Kleinod entwickelt, das als Leuchtturm für den Tourismus in Nordhausen steht“, unterstrich sie die Bedeutung des Hauses für die Rolandstadt.

Thomas Müller nutzte die Gelegenheit für einen kleinen Rückblick. Es sei einiges passiert in diesem Jahr. „Wir haben uns mit zwei Henrietten verstärkt, wie ein Blick hinter das Haus verrät, und der Fasskeller hat eine neue Beleuchtung erhalten“, nannte er Beispiele. „Und wir haben die Open-Air-Tradition wiederbelebt mit erfolgreichen Veranstaltungen allesamt ohne Regen“, so der Leiter. 2020 soll die Brennerei eine neue Brennblase erhalten und das Angebot an Verkostungen ausgebaut werden, blickte er nach vorn.