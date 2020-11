Adventszeit beginnt im Werkstattladen der Lebenshilfe in Nordhausen

Die Adventszeit beginnt auch im Werkstattladen der Nordthüringer Lebenshilfe. Wer handgefertigte Produkte sucht, kann hier fündig werden. „Da in diesem Jahr alles anders ist, startete unsere Produktion erst Ende des Sommers“, berichtet Anja Steuding, Sprecherin der Nordthüringer Werkstätten. „Die Beschäftigten waren hoch motiviert, damit die Saisonartikel rechtzeitig fertig werden konnten.“ Im früheren Kaufhaus Magnet öffnet der Werkstattladen seine Türen extra am 28. November und 12. Dezember von 10 bis 16 Uhr. Der Laden in der Hauptwerkstatt hinter der Steinmühle plant einen Sonderverkauf am 5. Dezember.