Gebaut wird auch Ende Januar an einigen Straßen im Landkreis.

Auch in den nächsten Tagen müssen sich Autofahrer im Kreis Nordhausen auf Behinderungen und Umleitungen einstellen. Wir geben einen Überblick zu den gesperrten Straßen.

Aktuelle Baustellen im Landkreis Nordhausen

Zu Einschränkungen kann es vom 27. Januar bis 7. Februar auf der B 81 am Weg zum Bahnhof Netzkater kommen, weil dort das Brückengeländer zu sanieren ist.

Die B 4 in Höhe der Papierfabrik Ilfeld ist wegen einer Störungsbeseitigung der Telekom noch bis 28. Januar halbseitig gesperrt.

Halbseitig gesperrt ist in Neustadt die Ellricher Straße noch bis 28. Januar wegen Kabelverlegearbeiten.

Aus gleichem Grund ist in Bleicherode die Johannes-Kleinspehn-Straße bis Monatsende halbseitig gesperrt.

Weil die Straßenbeleuchtung ausgetauscht wird, ist die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Bleicherode bis 31. Januar halbseitig gesperrt.

In Herrmannsacker ist der Dorfplatz vom 2. bis 7. Februar voll gesperrt.

Die Sangerhäuser Straße in Nordhausen ist noch bis Ende März zwischen der Turnhalle und dem Marienweg wegen Straßenbaus und des Verlegens der Fernwärmeleitungen voll gesperrt.

Am Weinberg in Nordhausen kommt es von der Hochschule bis zum Ammerberg bis zum 29. Mai zu Einschränkungen.

Wegen Kanalbauarbeiten des städtischen Entwässerungsbetriebes ist die Rüdigsdorfer Straße in Nordhausen im Bereich des Ortseinganges bis Ende Juni nur halbseitig befahrbar. Der Verkehr wird durch eine Ampelschaltung geregelt.

Die Straße Winkelberg in Rüdigsdorf bleibt wegen Kanalbauarbeiten noch bis Ende Juni voll gesperrt.

Die Straße Am Hagenberg in Nordhausen wird am 29. und 30. Januar voll gesperrt, um eine neue Tragschicht aufzutragen.

Die Hesseröder Straße in Nordhausen wird vom 27. Januar bis zum 7. Februar halbseitig gesperrt. Die Telekom erledigt dann Schachtarbeiten.

Aus gleichem Grund ist die Stolberger Straße in Nordhausen in Höhe der Nummern 93 bis 113 bis zum 4. Februar halbseitig gesperrt.

Die Bochumer Straße in Nordhausen wird an der Ecke Hardenbergstraße vom 3. bis 14. Februar halbseitig gesperrt, da bei der Stadtbeleuchtung eine Störung behoben werden muss.

In Petersdorf wird die Petersdorfer Straße in Höhe der Engstelle vom 10. bis 14. Februar voll gesperrt. Grund sind Dacharbeiten an einem Gebäude.

Noch bis Ende Februar muss die Hainfeldstraße in Rodishain durch die Erneuerung von zwei Anliegerbrücken zumindest zeitweise voll für den Verkehr gesperrt werden.

Die Feldstraße in Hörningen wird voraussichtlich bis Ende Januar voll gesperrt sein.

Die St.-Martin-Gasse in Buchholz ist bis zum 7. Februar wegen der Reparatur des Schmutzwasser-Kanals voll gesperrt.