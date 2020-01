Alte Salzstraße soll Tourismus beflügeln

Frank Rostek ist als Bürgermeister der größten Landgemeinde Thüringens für rund 10.000 Einwohner zuständig. Wir sprachen mit ihm über die großen Vorhaben dieses Jahres.

Die Landgemeinde gibt es seit einem Jahr: Wie zufrieden sind Sie mit dem Tempo des Zusammenwachsens der 14 Orte?

Dass dies so reibungslos gelingt, habe ich nicht erwartet. Als im Dezember der Haushalt einstimmig beschlossen wurde, war das für mich der schönste Moment des Jahres 2019. Dass nicht alles gleich gemacht werden kann an Investitionen, haben doch alle im Großen und Ganzen beherzigt.

Im jüngsten Landgemeinderat kündigten Sie ein Bauhofkonzept an. Welche Veränderungen sind geplant?

Zurzeit haben manche Orte Gemeindearbeiter, andere haben Bauhofeinheiten. Wir denken über zwei zentrale Einheiten eines Bauhofs nach mit dem Ziel einer größtmöglichen Effektivität beim Einsatz des Personals und des Maschinenparks. Beides analysieren wir zurzeit.

Welchen Standort neben Bleicherode soll der Bauhof haben?

Wolkramshausen oder Nohra sind möglich. In Nohra müssen wir ohnehin neben dem Gemeindeamt ein altes Gehöft wegreißen, da dort eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht – es wäre danach jedenfalls Platz für die Technik.

Noch unerledigt sind die Straßenumbenennungen im Zuge der Landgemeindebildung. Wann ändert sich das?

Die Ortschaften hatten bis Jahresende Zeit, neue Namen vorzuschlagen, im ersten Halbjahr 2020 werden wir das Thema nun angehen. Ansonsten gilt es 2020, die Investitionsliste im Haushalt von immerhin 264 Einzelmaßnahmen abzuarbeiten. Für die Verwaltungsorganisation ist das nicht einfach, da ist unter anderem das Bauamt nicht zu beneiden.

Eine der großen Investitionen ist der Bau des Wolkramshäuser Feuerwehrgerätehauses...

Ja, zwei Drittel der nötigen 600.000 Euro sollen 2020 verbaut werden. Fördermittel für drei Stellplätze hat uns das Land in Aussicht gestellt.

2018 wurden die Kosten der Sanierung des Löwentor-Kindergartens mit rund 1,4 Millionen Euro beziffert – nun sind im Haushalt nur 400.000 Euro eingeplant...

Wir gehen von Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus. Neben den 400.000 Euro wurden 2018 Haushaltsausgabereste von insgesamt 1,15 Millionen Euro gebildet, die in dieses Jahr übertragen wurden und so im Haushalt nicht zu sehen sind. Das Geld steht also bereit.

2021 dürfte die Situation nicht besser werden, sinken wie erwartet durch die Panem-Erweiterung die Gewerbesteuern deutlich….

Geraten wir in die Haushaltssicherung und weisen nach, dass Investitionen dringend nötig sind, müsste diese das Land finanzieren.

Wie gut geht es in finanzieller Hinsicht der Landgemeinde derzeit? Immerhin fließen nun doch nur 15 statt einst angekündigter 20 Euro je Einwohner in die Ortschaften als frei verfügbare Budgets...

Die fünf Euro betrachte ich als symbolischen Beitrag dafür, dass alle an den überörtlichen Institutionen in der Stadt Bleicherode wie Kino oder Freibad hängen. In vielen Orten kann nun mehr investiert werden, als dies in der Eigenständigkeit möglich gewesen wäre. Insofern geht es uns eigentlich gut, natürlich auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation, die gestiegene Gewerbe- und Einkommenssteuereinnahmen mit sich brachte.

Warum halten Sie gleichwohl die neue Landgemeinde für strukturell unterfinanziert?

Es ist momentan nicht möglich, über fünf Jahre hinweg einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen, also unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Da muss am System nachgesteuert werden. Ich erwarte, dass das Land auch für die Jahre 2021 bis 2023 eine Strukturbegleithilfe zahlt und uns damit bei der Schuldentilgung in Höhe von 500.000 – 700.000 Euro pro Jahr hilft.

Erklärtes Ziel ist, alle Einrichtungen und Institutionen in den Orten zu erhalten. Nur klangen Sie im jüngsten Seniorenbeirat in puncto Zukunft des Hainröder Waldbads unsicher. Warum?

Es fehlt das Wasser. Das Bad wird durch einen natürlichen Zulauf gespeist, nur führt der wegen der geringeren Niederschläge viel weniger Wasser als früher, was sehr problematisch ist.

Wäre der potenzielle Investor, der den Campingplatz modernisieren und betreiben will, auch bereit, das Bad zu betreiben?

Das ist noch kein Thema. Die Teichlandschaft hat auch eine hohe Bedeutung für den Naturschutz, da müssen wir überlegen, welche Nutzung im Einklang mit der Umwelt sinnvoll beziehungsweise möglich ist.

Würde die Kommune gegebenenfalls als Badbetreiber einspringen?

Das hängt von den Kosten und eventuell vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln ab.

Vom Bund fordert die Nordthüringer Kaliregion 30 Millionen Euro Strukturförderung über die Zeit von fünf Jahren. Mit welchen Ideen warten Sie auf, die mit dem Geld realisiert werden könnten?

Zunächst: Wir sind damals böse weggekommen – den Kohlekraftausstieg lässt sich der Staat nun Milliarden Euro kosten. Wir wollen mit dem Geld und einer „Alten Salzstraße“ die Kaliorte Sondershausen, Bleicherode und Bischofferode miteinander verbinden, dafür die frühere Bahnstrecke zwischen Bleicherode und Bischofferode zum industriehistorischen Erlebnispfad für Radfahrer, E-Biker und Segway-Freunde machen. Natürlich, es gibt einen straßenbegleitenden Radweg, doch so ein Weg durch die Landschaft brächte einen höheren Genuss mit sich. Dieser Erlebnisweg soll an größere Radwege wie den Leineradweg, den Unstrut-Radweg und den Harzrundweg angebunden werden.

Ein besseres Radwegenetz als Entschädigung für den Wegfall Tausender Arbeitsplätze also?

Vergessen wir nicht, dass die Stadt nach der Wende diverse Anlagen vom Schacht bekommen hat. Da erwarten wir nun gleichfalls finanzielle Unterstützung: Wir wollen das Bleicheröder Kulturhaus fertig sanieren, auch den Festplatz ordentlich gestalten. Ginge die Strukturförderung noch mit einem geänderten Kommunalen Finanzausgleich einher, könnten wir unsere entwicklungsbedürftige Straßeninfrastruktur in höherem Tempo sanieren.

Am Kirchhagenschen Weg sind noch 79.000 Quadratmeter Gewerbeflächen frei. Wie geht es weiter?

Wir arbeiten an einer Belegung. Eine strategische Ausweitung gen A 38 ist sicher sinnvoll. Perspektivisch, also binnen der nächsten zehn Jahre, hoffe ich auf zusätzliche 500 Jobs in der Stadt.

Trägt die Zusammenarbeit mit Heiligenstadt und Leinefelde in Sachen Vermarktung der Gewerbeflächen schon Früchte?

Wir führen viele gute Gespräche.

Zur Landgemeinde: Ist eine Erweiterung noch ein Thema?

Wir sind nach wie vor zu Gesprächen bereit, aktiv werde ich zurzeit aber nicht werden – an den Entscheidungen von 2018 dürfte man in den Nachbarorten vorerst festhalten. Was zählt, ist für mich die Größe der Landgemeinde: Ich denke, da machen die Fördermittelgeber schon weiter die Türen auf als bei einer kleineren Gemeinde.