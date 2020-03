Die Leiterin der Nordhäuser Stadtbibliothek, Hildegard Seidel, betreut die Bücherzelle auf dem Kirchplatz in Niedersachswerfen. Sie soll bei den Menschen in Zeiten der Corona-Krise für ein wenig Abwechslung sorgen.

Alte Telefonzelle dient in Harztor ab sofort als Bibliothek

Wem in Zeiten der Corona-Krise der Lesestoff ausgeht, findet auf dem Kirchplatz in Niedersachswerfen Nachschub. In einer dort aufgestellten, ehemaligen Telefonzelle befinden sich jede Menge Bücher, auch für Kinder, die sich jeder kostenlos ausleihen kann.

„Nach der Rückgabe können sich neue genommen werden“, erläutert die Nordhäuser Bibliotheksleiterin Hildegard Seidel das Prinzip. Sie betreut die Bücherzelle, die auf Initiative des Arreé-Traditionsvereins angeschafft wurde. Die Eröffnung war erst für den 1. Mai geplant. „Aber wegen der aktuellen Lage entschieden wir, sie schon zu nutzen“, so Seidel.