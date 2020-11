Alter Schatz aus Nordhausen kommt wieder ans Tageslicht

Ein fast vergessener Schatz der Nordhäuser Museen kommt peu à peu wieder ans Tageslicht. Zwar zählt die städtische Münzsammlung viele Hundert Münzen verschiedenster Epochen, doch wegen ihrer fehlenden Systematik hielten sie im Depot den Dornröschenschlaf. Wachküssen will sie nun Alexander Hahn. Seit Mai ist der 30-Jährige Volontär der drei Museen. Und dieser Tage erwischt man den jungen Wissenschaftler des Öfteren mit der Lupe über alten Währungen. Stets mit dem Blick in beschreibende Kataloge und Lexika will er so dem ältesten Teil der Sammlung wieder Struktur geben.

Museumsvolontär will mit alten Zahlungsmitteln auf Zeitreise gehen

Während der ehrenamtliche Museumsmitarbeiter Paul Lauerwald für eine Ausstellung zu Nordhausen als Reichsstadt die jüngeren Münzen untersucht, hat sich Hahn die Denare, Sesterzen und Drachmen der Antike vorgenommen.

„Ich habe es hier mit etwa 430 Münzen zu tun“, erzählt er über den Schatz, der unter anderem Stücke aus dem Griechenland der aufkeimenden athenischen Demokratie enthält. Daneben finden sich aber auch Geldstücke des römischen Reichs oder solche mit dem Konterfei Cleopatras sowie Zahlungsmittel der Kartharger und Parther. Anhand dieser unterschiedlichen Prägungen will Hahn kommendes Jahr in einer Sonderausstellung Gäste der Flohburg auf Zeitreise entführen. „Wir waren die Grundstrukturen der antiken Welt? Wie die Verhältnisse der damaligen Völker untereinander?“, nennt Hahn Fragen, die er Besuchern mit Münzen erklären will.

„Woher die Redewendung vom Pyrrhussieg kommt, kann ich zum Beispiel wunderbar an einer Münze mit König Pyrrhus darauf erläutern“, sagt er. Ganz nebenbei sollen Museumsgänger 2021 noch etwas zu Wilhelm Gesenius erfahren, der nicht nur der Straße in der Unterstadt seinen Namen gab, sondern auch Maßstäbe beim Entschlüsseln der Punischen Schrift, also der Karthagos, setzte.

Wenn Hahn über solche Zusammenhänge locker Fakt um Fakt aufzählt, huscht Susanne Hinsching ein zufriedenes Lächeln übers Gesicht. Die vor allem kunstaffine Leiterin der städtischen Museen scheint mit dem Historiker Hahn beinahe ein fehlendes Puzzlestück an die Seite gestellt bekommen zu haben, um die drei Museen – Kunsthaus, Flohburg und Tabakspeicher – in die Zukunft zu führen.

Die Volontärsstelle ist Teil des im vorigen Jahr vom Stadtrat beschlossenen Museumskonzepts, das ein durchaus ehrgeiziges ist. Von der Verdopplung der Gästezahlen, besserer Museumspädagogik und einem engeren Draht zu Schulen ist da die Rede. Alexander Hahn soll vieles davon leisten. „Und mit seinem Sachverstand ist er der perfekte Kandidat dafür“, schwärmt Hinsching, die Hahn gern länger binden würde.

In der Pfalz aufgewachsen, zog es Hahn zunächst nach Mannheim zum Bachelorstudium der Kultur und Wirtschaft mit Hauptfach Geschichte. Ein Auslandssemester im französischen Brest – seine Sprachkenntnisse halfen schon bei der Organisation der Marionetten-Ausstellung – und ein Masterabschluss im Fach Public History an der Freien Universität Berlin sollten folgen. Auch an einem Berliner Bezirksmuseum hat sich der Wissenschaftler bereits Meriten verdient. Diese Erfahrungen sollen nun ein pädagogisches Konzept mit anregen, das alle drei Nordhäuser Museen inhaltlich enger verbindet. Zudem soll Hahn helfen, den Südharzer Schulen Bildungsangebote maßzuschneidern.

Und der vielleicht größte Glücksfall: „Meine wissenschaftliche Passion passt perfekt auf Nordhausen“, lenkt er das Augenmerk auf seine Leidenschaft für das späte Mittelalter. Bei der Erarbeitung weiterer Sonderausstellungen zum einstigen Reichsstadt-Status Nordhausens und für eine künftige Neukonzeption der Flohburg-Dauerausstellung werde dieses Wissen sinnvoll sein, ist Hinsching überzeugt.