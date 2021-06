Angebot der Corona-Testzentren im Kreis Nordhausen wird reduziert

Da sich die Lage entspannt, werden momentan nicht mehr so viele Testzentren in der Region benötigt.

Nordhausen. Corona-Krise: Landratsamt reagiert auf die sinkenden Inzidenzzahlen und das zurückgehende Testaufkommen in der Region.

Durch das weiter zurückgehende Testaufkommen gibt es in der neuen Woche ab 14. Juni einige Änderungen bei den Testzentren im Landkreis Nordhausen, kündigt das Landratsamt an. Die Testzentren im Kino in Nordhausen sowie in Heringen schließen. Das Testzentrum im HSB-Bahnhof ist von Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet, das Testzentrum in Ilfeld am Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr. Das Testzentrum in Sollstedt öffnet Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und sowie weitere Termine nach Voranmeldung, Telefon: 0179 4399004.

Auch die Teststation in Günzerode bittet um vorherige Terminvereinbarung unter Telefon: 036335 / 290910. In der Teststation in der Zorgestraße in Nordhausen sind Terminvereinbarungen telefonisch unter 03631 / 911 9201 und online unter https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/nordhausen/buergertest-zentrum-nordhausen möglich.

Der Testbus tourt wieder durch den Landkreis. Das sind die Stationen: