Für die SPD kämpft Anne Bressem (37) um das Nordthüringer Bundestags-Direktmandat. 45 der 50 stimmberechtigten Sozialdemokraten aus den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld und Kyffhäuser nominierten sie am Dienstag im Nordhäuser Ratssaal.

Bressem ist seit 2001 in der SPD, seit Januar Vize-Kreisverbandschefin im Kyffhäuserkreis. Die Politologin arbeitete vier Jahre als Wahlkreis-Büroleiterin von Bundestagsmitglied Steffen-Claudio Lemme. Seit Jahresbeginn ist Bressem Sprecherin im Thüringer Innenministerium.

„Wenn andere so tun, als hätten sie das Thema innere Sicherheit gepachtet, kannst du gegenhalten“, so Landrat Matthias Jendricke mit Blick auf die zehnjährige Offizierslaufbahn von Anne Bressem.

„In einer Männerdomäne aufzusteigen, war oft ein harter Kampf“, blickte die 37-Jährige zurück und kündigte an, sich für die Gleichberechtigung von Frau und Mann einzusetzen. Bressem betonte die Rolle der SPD als „Garant für sozialen Zusammenhalt in Deutschland“.

Der Kampf gegen Rechtsextremismus sei ihr „besonderes Anliegen“. Die AfD biete kein alternatives Politikmodell, säge vielmehr am Fundament der Demokratie, an den Wurzeln der europäischen Idee und am sozialen Zusammenhalt. Sie sei ein „erklärter Feind der sozialen Demokratie“. „Und mit Feinden kenne ich mich berufsbedingt aus.“