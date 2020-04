Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anzeige droht: Spritztour trotz Quarantäne endet mit Unfall

Ein Unfall im Nachbarkreis Harz könnte sich für den Fahrer des verunglückten Motorrades nun noch ein zweites Mal rächen. Das hat Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) zu verstehen gegeben. Denn wie sich bereits vorige Woche zeigte, hätte der Verunfallte gar nicht unterwegs sein dürfen: Eigentlich stand er wegen Corona-Verdachts unter häuslicher Quarantäne. Per Rettungshelikopter gelangte er aber ins Südharz-Klinikum und riskierte so die Ansteckung anderer. „Wir werden Strafanzeige stellen“, kündigte Jendricke nun verärgert an. „Wenn diese Regeln missachtet werden, lässt sich die Zahl der Kontaktpersonen nicht nachvollziehen, lassen sich Infektionsketten nicht durchbrechen“, sagte der Landrat, der sich durch diesen Vorfall in einer Entscheidung von vor zehn Tagen bestätigt sieht: Seitdem trage Rettungspersonal im Südharz bei Transporten Masken der Schutzstufe FFP 2 und minimiere so das Risiko einer Eigenansteckung.

