Arbeitsmarkt zeigt sich im November im Kreis Nordhausen stabil

Der Arbeitsmarkt in Nordthüringen zeigt sich in den vergangenen Monaten stabil. Zum vierten Mal in Folge sinkt die Zahl der Arbeitslosen. 8306 Arbeitslose wurden im Agenturbezirk Nordhausen Ende November bei der Arbeitsagentur und den Jobcentern registriert. Das waren 117 weniger als im Oktober. „Im November ging die Arbeitslosigkeit zurück. Allerdings gab es zum Vorjahr rund zwölf Prozent Arbeitslose mehr, auch wenn sich die Differenz in den letzten vier Monaten abgeschwächt hat“, sagt Agenturchef Karsten Froböse. Die Arbeitslosenquote liegt Ende November in Nordthüringen bei 6,2 Prozent. Im Vorjahr betrug sie noch 5,5 Prozent.

Etwas mehr offene Arbeitsstellen Leicht zugenommen habe mit knapp 1400 Angeboten der Bestand offener Arbeitsstellen. Vor allem Personaldienstleister hätten in den jüngsten vier Wochen mehr Stellen als im Oktober gemeldet. Man dürfe dabei aber nicht vergessen, dass die Personalnachfrage seit Jahresbeginn um rund 14 Prozent unter dem Vorjahr lag, so Froböse. Im Landkreis Nordhausen sind Ende November 3129 Menschen auf Jobsuche, knapp elf Prozent (305) mehr als im Vorjahresmonat. Verglichen mit dem Vormonat, sind 109 Arbeitslose weniger registriert. Fast bei allen Personengruppen ging die Arbeitslosigkeit zurück. Kurzarbeit geht leicht zurück Durch Kurzarbeit können Betriebe ihre schwierige Lage abfedern, steigt die Arbeitslosigkeit laut Froböse nicht sprunghaft. „Wir haben im Juli rund 8800 Kurzarbeiter in 1200 Unternehmen registriert. Damit setzt sich die sinkende Tendenz der Vormonate fort.“ Das könne durch den Teillockdown zum Jahresende wieder anders aussehen. Für die Landkreise lässt sich die Inanspruchnahme von Kurzarbeit bis Juni darstellen. Danach waren im Landkreis Eichsfeld im Juni mit 6000 Arbeitnehmern knapp 17 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit. Im Landkreis Nordhausen belief sich der Anteil bei knapp 3900 Kurzarbeitern auf 13 Prozent. Im Kyffhäuserkreis wurde im Juni für 2342 Beschäftigte (12 Prozent) Kurzarbeit abgerechnet.