Nordhausen. Die Harzer Schmalspurbahnen kommen nicht umhin, weiter nur Züge bis Schierke fahren zu lassen. Die Unwetterwarnung gilt noch mehrere Tage.

Nach wie vor durchkreuzt ein Sturmtief den Fahrplan der Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Wie das Unternehmen am Montagmorgen mitteilte, ruht auch an diesem Montag der Zugverkehr zwischen Schierke und dem Brocken. Schon am Sonntag war die HSB zu diesen Zugausfällen gezwungen. „Der Verkehr auf dem Streckennetz der HSB wird heute ansonsten fahrplanmäßig durchgeführt“, so Sprecher Dirk Bahnsen.

Wegen möglicher Sturmböen von bis zu 140 km/h gilt für Höhenlagen ab 900 Metern im Harz bis Donnerstag, 10 Uhr, eine Unwetterwarnung. Über aktuelle Fahrplanänderungen informiert die HSB unter https://www.hsb-wr.de/Aktuelles/Aktuelle-Fahrplanaenderungen

red